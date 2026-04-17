زاد في تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 7075 جنيها

ارتفع سعر أشهر أعيرة الذهب مع تعاملات مساء اليوم الجمعة مقارنة بما كان عليه أمس الخميس.

عيار 21 يرتفع

وزاد سعر أشهر عيار ذهبي في محلات الصاغة بمقدار 65 جنيهًا على الأقل ليستعيد بذلك خسارته أمس.

آخر تحديث لسعر أشهر عيار ذهب

الذهب يستعيد مكاسبه

وصل متوسط سعر الذهب إلى زيادة بلغت 65 جنيهًا في المتوسط بعد هبوط سجله أمس بقيمة 145 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 8085 جنيهًا للشراء و8028 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7412 جنيهًا للشراء و7359 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 7075 جنيهًا للشراء و7025 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6064 جنيهًا للشراء و5021 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 56.6 ألف جنيه للشراء و 56.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4864 دولارا للشراء و4863 دولارا للبيع.