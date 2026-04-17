مستريحة الصاغة.. القبض على فتاة نصبت على تجار الذهب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب والإحتيال على عدد من أصحاب الشركات التجارية ومحلات الصاغة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على عدد من أصحاب الشركات التجارية ومحلات الصاغة والإستيلاء على بضائعهم عن طريق قيامها بطلب شراء بضائع تجارية ومشغولات ذهبية منهم وقيامها بإرسال إشعارات "مزورة" منسوبة لأحد تطبيقات تحويل الأموال تفيد قيامها بتحويل المبالغ المالية قيمة المشتروات "على خلاف الحقيقة".



وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية تم ضبطها بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة ، وبحوزتها ("بعض المشغولات الذهبية ، بطاقة دفع إلكترونى– جهاز لاب توب ، هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد ذلك).. وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقيامها بإرتكاب عدد (6) وقائع بذات الأسلوب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .