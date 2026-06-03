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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة مدير مستشفى نقادة المركزى بقنا للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير

جولة محافظ قنا
جولة محافظ قنا
يوسف رجب

وجه اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بإحالة مدير مستشفى نقادة المركزي، للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير في المتابعة والإشراف، مع التشديد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة داخل جميع أقسام المستشفى، للحفاظ على البيئة الصحية الآمنة للمرضى والمترددين، كما كلف وكيل مديرية الصحة بإعادة توزيع الكوادر الطبية بالإدارة الصحية بقوص، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ قنا بمستشفى نقادة المركزي، شملت أقسام الحميات والغسيل الكلوي لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على انتظام العمل داخل المستشفى، والتأكد من توافر الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، ضمن جولته لتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية.

واستهل محافظ قنا جولته بتفقد عدد من أقسام المستشفى، حيث اطمأن على تواجد الأطقم الطبية، وانتظام سير العمل، واستمع إلى شرح حول الخدمات المقدمة للمرضى، مؤكداً أهمية الالتزام بمعايير الجودة، ورفع مستوى الأداء، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.

كما تفقد محافظ قنا، مسجد المستشفى، ووجه مديرية الإسكان بتشكيل لجنة مختصة لدراسة الحالة الإنشائية للمسجد، وإعداد تقرير فني شامل بشأنه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنشأة، وضمان جاهزيتها لخدمة العاملين والمترددين على المستشفى.
 

رافق محافظ قنا، خلال الجولة كل من: الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور عوض الله سعيد، مدير المستشفى، والمهندس ياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قنا مستشفى نقادة المركزي توزيع الكوادر الطبية الخطة الاستثمارية وزارة الصحة أخبار قنا

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