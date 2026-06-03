إعدام 215 كيلو أغذية غير صالحة.. وتحرير 16 مخالفة تموينية بالعلمين وسيدي عبدالرحمن

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح حملة تموينية موسعة على الأسواق والمحلات العامة بمدينة العلمين ومنطقة سيدي عبدالرحمن.

جاءت الحملة تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط وكيل وزارة التموين بمطروح، وبقيادة زكريا غنيم مدير الرقابة التموينية بالمديرية، ومحمد علي مأمور الضبط القضائي، وبالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء والوحدة المحلية بمدينة العلمين ومنطقة سيدي عبدالرحمن.

تحرير محاضر مخالفة

وأسفرت أعمال الحملة عن تحرير 4 محاضر إعدام لكميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت لحوماً وأسماكاً وطحينة وزيوت طعام ودقيقاً وأرزاً مطهياً، بإجمالي كمية بلغت 215 كيلو جراماً.

كما تم تحرير 12 مخالفة لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للمستهلكين، إلى جانب 4 مخالفات لعدم حمل العاملين شهادات صحية، وذلك في إطار جهود الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة للتجارة.

استمرار الحملات

وأكدت مديرية التموين بمطروح استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية بمختلف مدن المحافظة، حفاظاً على صحة المواطنين وضمان توافر سلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات.

يلتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة الحالة التموينية وضمان جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين،