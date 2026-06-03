قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نابولي يتعاقد مع هويلاند قادمًا من مانشستر يونايتد
تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي.. البحرين تُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت
تأمين طاقة الصيف الحالي.. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لـ 49 مشروعا لتدعيم شبكة الكهرباء
وزير التموين يكشف مفاجأة: احتياطي استراتيجي ضخم للسلع.. وبرنامج جديد للدعم قريبًا
قيد مؤقت لشركات جديدة وإشادة دولية.. نائب رئيس الوزراء يبحث تسريع "الطروحات الحكومية"
من فيديو على الفيس بوك للكلابشات.. كيف أسقطت شقيقتان مُتحرشـي السيدة زينب؟
طاقم مكسيكي بقيادة إسكوبيدو لإدارة ودية مصر والبرازيل استعدادا لكأس العالم 2026
المرافعة تؤجل محاكمة 29 متهما بـ خلية العملة الإرهابية لـ 5 سبتمبر
نتنياهو: إيران لم توافق بعد على إخراج المواد النووية وسط ضغوط متزايدة لإنجاز اتفاق
بشرى للمُستحقين.. وزير التموين يكشف خطة تطوير منظومة الدعم | فيديو
لقطة لافتة في نهائي أمم أفريقيا للناشئين.. لاعب السنغال يحتفل أمام فوزي لقجع ثم يصافحه بعد التتويج
رئيس الوزراء يتابع الإطلاق الرسمي لـ"رقمنة المعاشات".. وصرف 42 مليار جنيه لـ 10.2 مليون مستحق بالمنظومة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعدام 215 كيلو أغذية غير صالحة.. وتحرير 16 مخالفة تموينية بالعلمين وسيدي عبدالرحمن

حملات على الأسواق
حملات على الأسواق
ايمن محمود

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح حملة تموينية موسعة على الأسواق والمحلات العامة بمدينة العلمين ومنطقة سيدي عبدالرحمن.

جاءت الحملة تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط وكيل وزارة التموين بمطروح، وبقيادة زكريا غنيم مدير الرقابة التموينية بالمديرية، ومحمد علي مأمور الضبط القضائي، وبالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء والوحدة المحلية بمدينة العلمين ومنطقة سيدي عبدالرحمن.

تحرير محاضر مخالفة 

وأسفرت أعمال الحملة عن تحرير 4 محاضر إعدام لكميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت لحوماً وأسماكاً وطحينة وزيوت طعام ودقيقاً وأرزاً مطهياً، بإجمالي كمية بلغت 215 كيلو جراماً.

كما تم تحرير 12 مخالفة لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للمستهلكين، إلى جانب 4 مخالفات لعدم حمل العاملين شهادات صحية، وذلك في إطار جهود الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة للتجارة.

استمرار الحملات 

وأكدت مديرية التموين بمطروح استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية بمختلف مدن المحافظة، حفاظاً على صحة المواطنين وضمان توافر سلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات.

يلتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة الحالة التموينية وضمان جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين،

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

كهربا

كهربا يوجه رسالة شكر إلى محمود الخطيب بسبب أزمة الغرامة

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 غدًا بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات | شوف جدولك

ترشيحاتنا

اللواء الدكتور رضا فرحات

رضا فرحات: الدور المصري ركيزة أساسية للدفاع عن القضية الفلسطينية

المهندس إيهاب محمود

حزب الجيل: إدانة مصر لهجوم مطار الكويت تبرهن على عقيدتها الراسخة في حماية الأشقاء

المستشار حسين أبو العطا

حزب "المصريين": اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب تحفظ حقوق الإنسان

بالصور

احذر.. هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

لوك كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

احمد سعد

"كوتي".. أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش

سرقة عم شعبان أثناء نومه

سرقوا ثمن دوائه وهو نائم.. قرار عاجل من التنمية المحلية يخص بائع جرائد حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد