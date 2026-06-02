تعليم مطروح تحصد 5 مراكز متقدمة في مسابقات الاقتصاد المنزلي للمراحل التعليمية الثلاث

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح استمرار تحقيق إنجازاتها في الأنشطة التربوية بعد أن حصد طلابها على 5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات مادة الاقتصاد المنزلي للمراحل التعليمية الثلاث.

إنجازات طلاب مطروح

حقق الطالب مازن أيمن المزين ابن مدرسة 23 يوليو للتربية الفكرية علي المركز الأول للمرحلة الابتدائية في مسابقة ( قطع فنية متنوعة من الزهور ) وذلك تحت إشراف خضرة عبدالنبي والموجه المشرف أسماء الشعراوي

وحقق الطالب عمر منصور قاسم بمدرسة علوش للتعليم الأساسي علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية للمرحلة الإعدادية في مسابقة ( قطع فنية مستوحاة من الطبيعة ) وذلك تحت إشراف إيمان محمد صالح والموجه المشرف وأسماء الشعراوي ويعد تميز طالب مدرسة علوش سابقة فريدة من نوعها لاحدي مدارس قري ونجوع مطروح ومؤشر إيجابي واضح لتفعيل الأنشطة التربوية بتلك المؤسسات التعليمية التي تضم طلابا يتمتعون بالموهبة والذكاء الفطري

وحصدت الطالبة مها محمد أحمد عبدالقادر بنت مدرسة العمدة احمد طرام الاعداديه بنات المركز الثالث علي مستوي الجمهورية في مسابقة مجسمات تعبر عن الحياة في الريف المصري وذلك تحت إشراف عبير صلاح والموجه المشرف وشيماء محمود شاهين

وحصلت الطالبة أشرقت فتحي غريب بمدرسة طه ساطور الثانوية بنات علي المركز الرابع جمهوريا للمرحلة الثانوية وذلك تحت إشراف حسناء الشال والموجه المشرف ومي محمد عبدالستار

وأكملت مدرسة علوش للتعليم للمجتمعي تميز مدارس القري والنجوع بتحقيق الطالبة حبيبة منصور قاسم المركز الرابع علي مستوي الجمهورية وذلك تحت إشراف رانيا فرج والموجه المشرف عزة محمد علي

وقدمت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح التهنئة للتعليم العام وتوجيه عام الاقتصاد المنزلي بقيادة منال عصفور الموجه العام وفريق العمل المتميز من موجهات ومعلمات مشيدة بذلك الإنجاز الكبير علي مستوي الجمهورية وثمنت الدور الإيجابي لادارات المدارس في تفعيل الأنشطة الطلابية مؤكدة أن هذه المراكز المتقدمة جمهوريا جاءت حصادا مستحقا لجهد مخلص وتقدير للمسئولية وتميز فني للمعلمات.