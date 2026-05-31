تعليم مطروح :انطلاق المراجعة النهائية للشهادة الاعدادية وسط حضور طلابي كبير

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن مبادرة المراجعة النهائية لطلاب وطالبات الشهادة الاعدادية انطلقت وسط حضور طلابي حاشد بقاعتي مكتبة مصر العامة ومجلس العمد والمشايخ في مدينة مرسى مطروح وذلك لتحقيق أقصي استفادة من محاضرات صفوة معلمي المواد الدراسية المشاركين بالمبادرة.

تقديم الدعم العلمى للطلاب

وأوضحت وكيل الوزارة أن فعاليات المبادرة يتم تنفيذها تحت إشراف التعليم العام ممثلا في إدارة التعليم الإعدادي مشيرة أنها اكدت للطلاب ضرورة السعي الجاد في تحصيل العلم واكتساب المعرفة لتحقيق أقصى فائدة من محاضرات المراجعة النهائية قبل انطلاق الامتحانات والتي يقدمها نخبة من أفضل معلمي المواد الدراسية علي مستوي المحافظة مؤكدة على ضرورة الالتزام والانضباط في القاعة المخصصة بهدوء وجدية وتركيز.

واشارت مدير تعليم مطروح إلى حرص المديرية علي تقديم كافة سبل الدعم للاسرة والطلاب بالمحافظه بتنفيذ تلك المراجعات بالمجان لجميع الطلاب فى ضوء توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح وتنفيذا لتعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم مضيفة أن المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الاعدادية لرفع المستوى التعليمي وتحقيق نتائج مميزة وذلك في ضوء خطة تعليم مطروح المستمرة لتقديم منتج تعليمي إيجابي ومتقدم يستفيد منه الطلاب مع تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والمساهمة في تحقيق نتائج مميزة على مستوى المحافظة .