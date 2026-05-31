شايفني بقلد محمد فؤاد.. عمر كمال يكشف سر عدم ظهوره بمقالب رامز جلال

تحدث المطرب عمر كمال، عن سبب عدم ظهوره في برامج مقالب الفنان رامز جلال، التي يتم عرضها في شهر رمضان المبارك.

وقال عمر كمال، خلال تصريحات تلفزيونية، إن سبب عدم ظهوره مع رامز جلال بسبب الصلة الوطيدة بين الأخير والفنان محمد فؤاد، فهو يدين له بالفضل في النجاح بعد فيلم غازي حب، وحصل «رامز» بعدها على أولى بطولاته بفيلم «أحلام الفتى الطائش».

وأوضح عمر كمال، أن محمد فؤاد، هو من اقترح فكرة المقالب على رامز جلال، وهناك نجوم يرون «عمر» على أنه يقلد محمد فؤاد.

قضية سب وقذف عمر كمال

أجلت المحكمة الاقتصادية، محاكمة تيك توكر متهم بسب وقذف المطرب عمر كمال 8 يونيو.

وقررت جهات التحقيق المختصة إحالة التيك توكر بدر عياد إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بسب وقذف المغني عمر كمال.

وكشفت أوراق الدعوى أن النيابة العامة وجهت للمتهم عدة اتهامات، من بينها السب والقذف، والتشهير، والتنمر، وإرسال رسائل متكررة للمجني عليه دون رضاه.

وأوضحت التحقيقات، أن هذه الأفعال تُعد جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، إلى جانب مخالفة أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات.

وتقدم عمر كمال، ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق، اتهم فيه المتهم بسبه والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.