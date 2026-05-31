عمري معاك.. أنغام تحيي حفلا في الرياض

أحيت الفنانة أنغام، حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك.

ورفع حفل أنغام، في الرياض، لافتة كامل العدد بعد أن تم بيع تذاكر الحفل بالكامل قبل أيام.

وظهرت أنغام، في الحفل بفستان أحمر أنيق، وقدمت باقة من أجمل أغانيها، منها: (ياريتك فاهمني، راح تذكرني، عمري معاك، أهي جات) وغيرها من الأغاني.

في بداية شهر يناير، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام.

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بـ 4 أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.