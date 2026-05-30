جولة ميدانية لوكيل الصحة بمطروح للاطمئنان على الخدمات الطبية بوحدات "الحمام"

تفقد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح عددا من الوحدات الصحية التابعة لإدارة الحمام الصحية، بحضور الدكتور محمود عبد المنعم مدير إدارة الحمام الصحية، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

تقديم الخدمات الصحية

استهل وكيل الوزارة جولته بتفقد وحدة ساحل العميد الصحية ، وتابع انتظام العمل داخل الوحدة وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية، واطمأن على تقديم الخدمة الصحية للمترددين بشكل منتظم، من خلال الاستقبال والطوارئ مع التأكيد على سرعة التعامل مع الحالات المختلفة وتلبية احتياجات المواطنين.

كما تفقد وحدة الحمام الصحية وتابع انتظام العمل بالوحدة وبمنفذ صرف الألبان وعيادة الأسنان والطوارئ.

التهنئة بعيد الاضحى

كما حرص الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح على تقديم التهنئة للمرضى والعاملين بالوحدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا للمرضى الشفاء العاجل ودوام الصحة، ومشيدًا بجهود الأطقم الطبية والتمريضية في استمرار تقديم الخدمة خلال أيام العيد.

ووجّه الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح بحسن استقبال المترددين على الوحدات الصحية، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة دون تأخير، مع استمرار رفع درجة الاستعداد داخل الوحدات لضمان انتظام العمل.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، بالمتابعة المباشرة الميدانية لجميع منافذ الخدمات الصحية و المرور المفاجئ للوقوف الحقيقي علي مستوي تقديم الخدمات و قياس رضاء المواطنين .