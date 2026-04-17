بكري : أبو العينين فرض حضور مصر دوليًا بثوابت لا تقبل التنازل

قال النائب مصطفى بكري إن النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، شارك ضمن الوفد المصري في أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ152، المنعقدة بمدينة إسطنبول، حيث كان له حضور بارز وفاعلية واضحة خلال الاجتماعات.

وأوضح بكري أن أبو العينين أجرى عدداً من اللقاءات المهمة، من بينها لقاء مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب اجتماع مهم مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أكسون، والذي جاء بطلب مباشر منها، بما يعكس التقدير الدولي للدور المصري.

وأشار إلى أن تحركات أبو العينين اتسمت بعلاقات واسعة وثقل سياسي، حيث جمع أحد لقاءاته بين طرفين بارزين، أكد خلاله على ثوابت الموقف المصري، دون تقديم أي تنازلات بشأنها.

وأكد أبو العينين خلال لقاءاته أهمية الدور المصري إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن جهود الوساطة التي قامت بها مصر لوقف الحرب في قطاع غزة ليست جديدة، بل تأتي امتداداً لأدوار تاريخية ساهمت في احتواء الأزمات. 

كما استعرض تحركات الدبلوماسية المصرية، ومنها قمة شرم الشيخ، وطرح عدداً من القضايا المهمة، وفي مقدمتها ضرورة الإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة.

وركز في أحاديثه على القضية الفلسطينية، خاصة ما يشهده قطاع غزة، مشدداً على ضرورة احترام القانون الدولي، ومؤكداً تضامن مصر مع دول الخليج، ورفضها للحرب. كما تناول الدور الأوروبي في التعامل مع الأزمة، إضافة إلى تطورات الأوضاع في لبنان، مع التأكيد على رفض مبدأ العدوان.

واختتم بكري بالإشارة إلى أن أبو العينين ألقى كلمة تناول خلالها دور مصر في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكداً استمرار القاهرة في القيام بدورها المحوري لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

