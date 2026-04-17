تزيد التوتر وتسرّع ضربات القلب .. موافي يحذر من الإفراط في القهوة

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني، من الإفراط في تناول القهوة، مؤكدًا أنها قد تتسبب في زيادة ضربات القلب والشعور بالتوتر، خاصة لدى الأشخاص الحساسين للكافيين.

وأوضح أن الاعتدال في تناول المشروبات المنبهة أمر ضروري للحفاظ على استقرار الجهاز العصبي، مشيرًا إلى أن الإفراط قد يؤدي إلى اضطرابات واضحة في الحالة المزاجية.

الرياضة سلاح فعّال ضد الاكتئاب

وأشار موافي إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام تلعب دورًا كبيرًا في تحسين الصحة النفسية، مؤكدًا أن النشاط البدني يساعد على تقليل التوتر ويعزز الشعور بالراحة، لافتًا إلى أن ممارسة الرياضة تقلل من احتمالات الإصابة بالاكتئاب.

تحذير من المنومات دون إشراف طبي

وشدد على ضرورة تجنب تناول الأدوية المنومة دون الرجوع إلى الطبيب، لما قد تسببه من آثار جانبية ومضاعفات صحية على المدى الطويل.