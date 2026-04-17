لبنان يطوي صفحة الحرب.. الرئيس عون: استعدنا القرار الوطني ولن نفرّط في ذرة من الأرض

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا؛ جاء ثمرة مباشرة لجهود المسؤولين اللبنانيين، إلى جانب دعم الأشقاء العرب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لاستعادة الاستقرار في البلاد، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

إنهاء التصعيد ووقف نزيف الدم

ووجّه الرئيس اللبناني، الشكر إلى دونالد ترامب والدول العربية على ما بذلوه من جهود حثيثة أسهمت في إنهاء التصعيد ووقف نزيف الدم، مؤكدًا أن لبنان يثمّن كل دعم صادق ساعد في تحقيق هذا الإنجاز.

مرحلة جديدة من السيادة الكاملة

وشدد على أن لبنان "استعاد قراره الوطني بعد نحو نصف قرن"، في إشارة إلى مرحلة جديدة من السيادة الكاملة، مؤكدًا أن المفاوضات التي جرت لا تعني بأي شكل من الأشكال المساس بسيادة الدولة أو التفريط في حقوقها.



ساحة مفتوحة للحروب والصراعات الإقليمية

وأضاف أن لبنان لم يعد ساحة مفتوحة للحروب والصراعات الإقليمية، مؤكدًا أن الدولة اللبنانية باتت صاحبة القرار الأول والأخير، وقال: "نفاوض عن أنفسنا ونقرر عن أنفسنا"، في رسالة واضحة برفض أي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي.



تحرير الأراضي اللبنانية بالكامل

وأوضح الرئيس اللبناني أن المفاوضات لا يمكن أن تكون على حساب الحقوق الوطنية، مشددًا على أن بلاده لن تفرّط في أي جزء من أراضيها، وأنه مستعد للذهاب إلى أي مكان في سبيل تحرير الأراضي اللبنانية بالكامل.



إنقاذ لبنان من أزماته المتراكمة

وأكد أن مهمته الأساسية تتركز في إنقاذ لبنان من أزماته المتراكمة، مضيفًا أنه لن يكون هناك أي اتفاق ينتقص من سيادة البلاد أو يفرّط في "ذرة من ترابها".



تغليب المصلحة الوطنية

واختتم تصريحاته بالتأكيد على التزامه بحماية أرواح اللبنانيين، قائلًا: "لن أسمح بعد اليوم بموت أي لبناني من أجل مصالح الآخرين"، في تأكيد على توجه الدولة نحو تغليب المصلحة الوطنية وإنهاء حقبة الصراعات.

