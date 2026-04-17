في اتصال هاتفي مع رئيس لبنان.. ستارمر يرحب بوقف إطلاق النار

تلقى الرئيس اللبناني العماد جوزبف عون مساء اليوم /الجمعة/ اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي أعرب عن تضامنه مع الشعب اللبناني في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه.

وأبدى ستارمر رغبة بلاده في تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من معاناة النازحين اللبنانيين، مؤكداً الاستعداد للتعاون مع الهيئات الرسمية الإنسانية اللبنانية في هذا الإطار. كما جدد التأكيد على دعم بريطانيا للجيش اللبناني ضمن برنامج التعاون القائم بين البلدين، مرحباً بوقف إطلاق النار الذي أُعلن أمس، ومشيداً بالجهود التي بذلها الرئيس عون لتحقيق هذا الهدف.

من جهته، شكر الرئيس عون رئيس الوزراء البريطاني على مواقفه، مؤكداً أن الدعم البريطاني للبنان، ولا سيما للجيش، له أثر عميق في نفوس اللبنانيين، ويعكس قوة علاقات الصداقة بين البلدين. وأشار إلى أن لبنان يقف أمام مرحلة جديدة وفرصة لتثبيت الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيه.