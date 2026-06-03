العبور الجديدة تطلق 18 مشروعا لتنفيذ أعمال بنية تحتية بتكلفة 4 مليارات جنيه

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة بدء تنفيذ حزمة تضم 18 مشروعًا للبنية التحتية بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه، تشمل 16 مشروع مرافق ومشروعين للطرق، ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني وتطوير المناطق الجديدة.

وفي هذا السياق، عقد المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، اجتماعًا مع الشركات المنفذة لمتابعة بدء تنفيذ الأعمال للمشروعات التي تستهدف مناطق الأمل والقادسية سابقًا، وبيت الوطن والمنطقة الاستثمارية بالحي 24، إلى جانب خطوط مرافق استراتيجية تخدم 22 مجاورة.

وأكد مراد الانتهاء من جميع الإجراءات التمهيدية، بما في ذلك أعمال الرفع المساحي والجسات والرسومات التنفيذية، تمهيدًا لبدء التنفيذ وفق جداول زمنية محددة.

وشدد على ضرورة الالتزام بمعدلات الإنجاز ومعايير الجودة، مشيرًا إلى أن الجهاز يتابع مراحل التنفيذ ميدانيًا لضمان مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية المعتمدة.

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمشروعات التنمية بالمدن الجديدة، حيث أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أهمية الإسراع بتنفيذ مشروعات المرافق والطرق لدعم خطط التوسع العمراني وتوفير بنية أساسية متكاملة تسهم في جذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز أن المشروعات الجديدة ستسهم في دعم البنية الأساسية للمدينة، وتهيئة أراضٍ جديدة للتنمية والاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان الرامية إلى تعزيز التنمية العمرانية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات.