إلهام أبو الفتح
اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينتي الشروق والعبور الجديدة

آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينتي الشروق والعبور الجديدة.

 وذلك في إطار توفير مجتمعات عمرانية مخططة ومرفقة، بما يحقق الاستقرار العمراني ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية الإسراع في استكمال إجراءات تقنين الأراضي وتنفيذ أعمال المرافق بالمناطق المضافة، إلى جانب دفع معدلات التنفيذ، والمتابعة الميدانية الدقيقة لكافة مراحل العمل، ومتابعة استخراج تراخيص البناء وجاهزية الأراضي والمرافق، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة، مشددة على ضرورة إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الاستفادة الفعلية للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

جهاز مدينة الشروق

وفي هذا الإطار، تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريراً عن نتائج اجتماع عُقد بمقر جهاز مدينة الشروق، بحضور المهندس عبدالرءوف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة مستجدات تقنين الأوضاع بالمناطق المضافة بالمدينة، وبحث آليات تسريع معدلات الإنجاز وتعزيز التنسيق المشترك.

ملفات التقنين

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفات التقنين، خاصة بمناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة، والوقوف على معدلات الإنجاز الحالية، مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود والالتزام بجداول زمنية محددة للانتهاء من الإجراءات في أسرع وقت.

وأوضح المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن منطقة «الرابية» شهدت نقلة نوعية في ملف التقنين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بعدد من المجاورات، وبدء أعمال البناء فعلياً على الأراضي التي تم استخراج التراخيص لها، إلى جانب تنظيم سير العمل داخل مركز خدمة المواطنين من خلال تقسيم مراحل الإنجاز والإعلان عن الأسماء تباعاً، بما يسهم في منع التكدس والتيسير على المواطنين.

كما تفقد المهندس محمد أحمد زكريا أعمال تنفيذ المرافق بمناطق تسكين المواطنين الذين تم تقنين أوضاعهم، والتي تشمل شبكات الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب، مؤكداً ضرورة تكثيف الأعمال والعمل بأقصى معدلات الإنجاز خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة.

وفي السياق ذاته، أفاد التقرير بأن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، قام بجولة ميدانية موسعة لمتابعة مشروعات ترفيق الأراضي المضافة للمدينة بمنطقتي الأمل والطلائع، والوقوف على معدلات التنفيذ الجارية، تمهيدًا للإعلان عن تسليم دفعة جديدة من الأراضي عقب الانتهاء من أعمال المرافق الأساسية.

وشملت الأعمال تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال الفرمة، ، وذلك في إطار جهود الدولة لتقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار العمراني بالمناطق المضافة، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، ودفع معدلات التنفيذ بكافة مواقع العمل، لضمان الانتهاء من مشروعات البنية التحتية وفقًا لمعايير الجودة والكفاءة المطلوبة، موضحًا أن منطقتي الأمل والطلائع تشهدان تقدمًا ملحوظًا في معدلات تنفيذ المرافق، في إطار جهود الدولة لتقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار العمراني بالمناطق المضافة.

