تجديد حبس صديقي كروان مشاكل بتهمة التعدي على والده بحدائق القبة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، تجديد حبس صديقي كروان مشاكل بتهمة التعدي على والده في منطقة حدائق القبة بالقاهرة وذلك 15 يوماً علي على ذمة التحقيقات .

تفاصيل الواقعة



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على اثنين من أصدقاء البلوجر كروان مشاكل، على خلفية اتهامهما بالتعدي على شقيقه داخل منزله بمنطقة حدائق القبة، بسبب اعتراضه على تواجدهم في منزله، حيث أسفر عن إصابته في يده.





تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وبإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بين شقيق التيك توك كروان مشاكل، وبين شخصين آخرين تربطهما علاقة صداقة بشقيقه، لخلاف بينهم.





تم ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.