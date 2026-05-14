ضبط عاطل سرق ماكينة ATM من داخل محل بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة ماكينة سحب نقدي من داخل أحد المحال التجارية بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين أن مالك المحل مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وقرر بأنه بتاريخ 27 أبريل الماضي، وأثناء تواجده بالمحل، قام أحد المترددين بمغافلته وسرقة ماكينة السحب النقدي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

كما أرشد عن الماكينة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.