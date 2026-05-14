تأجيل محاكمة عامل بتهمة الاعتداء على فتاة في السيدة زينب

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل بتهمة الاعتداء على فتاة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب إلى جلسة 17 مايو الجاري.





تفاصيل القضية

تلقت مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بلاغا من فتاة تتهم عامل بالتحرش بها، وهتك عرضها، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها كرها عنها بدائرة القسم.





وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن تحديد المتهم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين انه عامل يبلغ من العمر 20 سنة.





وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.