الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإسكان: إعادة فتح باب تلقي التظلمات على شقق سكن لكل المصريين7حتى 18 مايو

آية الجارحي

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إعادة فتح باب تلقي طلبات التظلم ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7"، ابتداءً من 11 مايو 2026 وحتى 18 مايو 2026، لتلقي طلبات جديدة من المواطنين غير المنطق عليهم الشروط ممن لم يتقدموا بطلبات تظلم مسبقًا، أو لاستكمال طلبات التظلم القائمة بالفعل والتي لم يستكمل العميل إجراءات التقدم بها.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلبات العملاء المتقدمين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7"، حيث تلقت الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري العديد من الطلبات خلال الفترة الأخيرة بهذا الشأن، مما يؤكد الحرص على منح فرص متعددة للمتقدمين بما يساهم في توفير وحدات سكنية ملائمة لهم.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سبق أن فتح باب تلقي طلبات التظلم من العملاء غير المنطبق عليهم الشروط ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، واستمر ذلك حتى 30 أبريل الماضي.

وأضافت  مي عبد الحميد أن الصندوق قام بالرد على جميع التظلمات الواردة إليه خلال فترة قياسية بحلول 5 مايو 2026؛ بهدف سرعة إيضاح الموقف النهائي الخاص بكل عميل.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن المهلة الجديدة الممنوحة للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط لتقديم طلبات تظلم جديدة أو استكمال طلباتهم القديمة التي لم يتم استكمالها خلال الفترة الأولى، تعد مهلة نهائية، حيث لن يتم فتح باب تلقي طلبات التظلم مرة أخرى.

وأوضحت أن هذه المهلة تأتي بالتزامن مع بدء سداد الدفعة الأولى للأقساط ربع السنوية في مكاتب البريد المُميكنة، وذلك للعملاء المنطبقين مبدئيًا للشروط وداخل أولوية الوحدات المتاحة بمشروعات تسليم خلال 36 شهرًا، ضمن إعلان المُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7".

وأكدت  مي عبد الحميد أنه ستتاح فترة سماح لمدة شهر لسداد الدفعة المستحقة، وفي حالة عدم السداد خلال الفترة المحددة سيتم سداد غرامة تأخير وفقًا للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

وشددت على ضرورة الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة لكل عميل، وذلك لأنه في حالة عدم الالتزام بسداد دفعتين متتاليتين من الدفعات ربع السنوية وحلول موعد الدفعة التى تليهما ولم يتم السداد حتى نهاية مدتها، فإن ذلك يعد عدولاً عن استكمال طلب التخصيص ويتم إيقاف التعامل على الطلب.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه فيما يخص العملاء المتقدمين لحجز وحدات بالمشروعات الجاهزة للتسليم ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7"، والمنطبقين مبدئيًا للشروط وداخل أولوية الوحدات المتاحة، فإنه سيتم إرسال ملفاتهم إلى شركات الاستعلام خلال الفترة المقبلة لبدء إجراءات الاستعلام الميداني تمهيدًا لنقل الملفات المقبولة إلى البنوك لإنهاء إجراءات التعاقد.

وأكدت  مي عبد الحميد على جميع المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط بضرورة سحب مقدم جدية الحجز الخاص بهم من مكاتب البريد المميكن في جميع أنحاء الجمهورية، مع الاحتفاظ بوصل السحب لتقديمه خلال الإعلانات المقبلة التي يطرحها الصندوق، حيث تكون لهم الأولوية في الإعلانات.

انطلاق اختبارات المرحلة السادسة لمقارئ الرواق الأزهري بمشاركة552 محفظاً

شيخ الأزهر يلتقي السفير الإسباني ويعرب عن تقديره لمواقف بلاده الشجاعة الرافضة للعدوان على غزة

