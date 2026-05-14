حرامي الجزم..  ضبط لص يحاول الهرب من شرفة شقة بالإسكندرية بعد سرقة أحذية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أحد الأشخاص أثناء محاولته الهرب من شرفة إحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 13 الجاري تبلغ لقسم شرطة محرم بك من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، يفيد بتمكنه والأهالي من ضبط شخص أثناء محاولته الهرب من شرفة شقة سكنية بالعقار المقابل لمحل عمله.

وبمواجهة مرتكب الواقعة، وتبين أنه له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة كرموز، أقر بأنه أثناء شروعه في سرقة بعض الأحذية من أمام إحدى الشقق السكنية، استشعر به سكان العقار، فقام بالصعود إلى سطح المبنى ومحاولة الهرب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.