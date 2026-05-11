وزيرة الإسكان تبحث مع نقيب المهندسين تعزيز التعاون المشترك

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، يرافقه عدد من أعضاء هيئة مكتب النقابة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في دعم القطاع الهندسي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية الدور الذي تقوم به نقابة المهندسين باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الداعمة لجهود التنمية، مشيرةً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية، خاصة في ظل حجم المشروعات التي تنفذها الدولة في مجالات الإسكان والمرافق والبنية الأساسية والتنمية العمرانية.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة حريصة على التعاون مع نقابة المهندسين والخبرات الهندسية والاستشارية للنقابة، بما يواكب أحدث النظم والتقنيات العالمية، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على تنفيذ المشروعات.

وخلال اللقاء، تم استعراض عددٍ من ملفات التعاون المشترك، لا سيما المهنية والخدمية منها.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد عبدالغني، عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الإسكان في تنفيذ المشروعات القومية، مؤكدًا حرص النقابة على التعاون مع الوزارة في مختلف الملفات الفنية والهندسية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الهندسية ودعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.