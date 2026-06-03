ناقد رياضي: يجب البحث عن حلول مستدامة لملف أرض نادي الزمالك في ميت عقبة

علّق الناقد الرياضي أحمد جلال، على أزمة أرض نادي الزمالك في ميت عقبة مع وزارة الأوقاف المصرية.



وقال أحمد جلال في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "يجب البحث عن حلول مستدامة لملف أرض نادي الزمالك في ميت عقبة".

وتابع أحمد جلال: "يجب أن تنتهي أزمة أرض ميت عقبة سريعًا".

وفي وقت سابق، أعلن نادي الزمالك عن تطورات إيجابية بشأن أزمة أرض مقر النادي في ميت عقبة، وذلك عقب اجتماع موسع جمع مسؤولي النادي بممثلي وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية. ويأتي هذا التحرك في إطار جهود متواصلة لإنهاء أزمة امتدت لسنوات طويلة، أثرت على العديد من الجوانب الإدارية والاستثمارية المتعلقة بالنادي.

مناقشة شاملة لكافة الجوانب القانونية والفنية

وأوضح نادي الزمالك، في بيان، أن الاجتماع شهد استعراضًا كاملًا لجميع الملفات المرتبطة بأرض النادي في ميت عقبة، وفقًا للاشتراطات والمتطلبات الخاصة بهيئة الأوقاف. كما تناولت المناقشات مختلف المقترحات والبدائل المطروحة للتعامل مع هذه المتطلبات، بهدف الوصول إلى حلول عملية ومستدامة تضع حدًا نهائيًا للمشكلات المتراكمة منذ سنوات.

وأكد النادي أن النقاشات جاءت في أجواء إيجابية اتسمت بالشفافية والرغبة المشتركة في الوصول إلى صيغة تحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.