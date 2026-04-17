موسكو ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وتأمل بالالتزام به

رحبت وزارة الخارجية الروسية، بوقف إطلاق النار في لبنان، معربة عن أملها في الالتزام به التزاما تاما.
وجاء في بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - نقلته وكالة الأنباء الروسية " سبوتنك" -: "في السادس عشر من أبريل أُعلن عن وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية لمدة عشرة أيام. نُرحّب باتفاق وقف إطلاق النار الذي أسهم في وقف إراقة الدماء".
وتابعت: "نأمل أن يُلتزم بوقف إطلاق النار التزاما تاما، بما يهيئ الظروف لخفض التصعيد بشكل مستدام في لبنان، وتحسين الوضع الإنساني المتدهور هناك بسرعة".
وتابعت: "نحن على يقين بأن التخلي التام عن استخدام القوة والعودة إلى الجهود السياسية والدبلوماسية لضمان التنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 من شأنه أن يمهد الطريق لتطبيع مستدام وطويل الأمد للأوضاع في الجمهورية اللبنانية".