لبنان يتسلم مساعدات أوروبية جديدة تشمل 14 طنا من المواد الطبية والإغاثية
أعلنت الهيئة العليا للإغاثة في لبنان؛ تسلّم الدفعة الثانية من حمولة طائرة مساعدات وصلت ضمن الجسر الجوي الأوروبي، تضمّنت نحو 10 أطنان من المواد الطبية والإغاثية، مقدّمة كمنحة من بلجيكا.
وأفادت الهيئة - في بيان اليوم - بوصول شحنة إضافية تزن قرابة 4 أطنان من المساعدات الإنسانية، مقدّمة من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في إطار الدعم الدولي المتواصل للبنان لمواجهة التحديات الراهنة.
وجرى تسلّم المساعدات بحضور السفير البلجيكي ووفد من الهيئة العليا للإغاثة، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار الجهود الإنسانية الدولية، بما يسهم في دعم الشعب اللبناني وتعزيز قدراته على الاستجابة للأزمات.