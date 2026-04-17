معهد فلسطين للأمن القومي : هدنة لبنان هشة وتحتاج توافقا داخليا لضمان استمراريتها

أكد اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، أن وقف إطلاق النار في لبنان، رغم مرور أكثر من 12 ساعة على دخوله حيز التنفيذ، لا يمكن اعتباره نهاية للصراع، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تعكس حالة من الترقب والحذر مع بقاء «اليد على الزناد».

وأوضح الشروف، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الهدنة جاءت بطلب من الولايات المتحدة، في إطار سعيها لفصل المسارات الإقليمية خاصة بين الملف الإيراني وباقي الملفات، إلى جانب دفع الحكومة اللبنانية نحو الانخراط في مسار تفاوضي مع إسرائيل.

وأضاف أن الوضع لا يزال هشًا حتى الآن رغم عودة مئات الآلاف من النازحين إلى مناطقهم، مؤكدًا أن استمرارية الهدنة مرهونة بتحقيق مصالحة وطنية لبنانية واتفاق داخلي شامل، وإلا ستظل عرضة للانهيار في أي وقت.

وأشار إلى وجود انتقادات داخل إسرائيل، خاصة تجاه حكومة بنيامين نتنياهو على خلفية هذه الهدنة، معتبرًا أنها تصب بالدرجة الأولى في مصلحة الشعب اللبناني الذي يسعى إلى الاستقرار بعد فترة من التصعيد.