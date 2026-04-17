عمرو أديب: الأمور لن تتعدل غدا ولا بعد غد بعد وقف الحرب

علق الإعلامي عمرو أديب، على الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفتح مضيق هرمز على خلفية الاتفاق.

وقال عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: “لسه قدامنا وقت الى أن ينعدل الأمر.. ومصر لن يعتدل فيها الأمر اليوم ولا غد ولا بعد غد".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب،: "يحسب للدولة ومحافظ البنك المركزي أن الدولار ارتفع ولكن لم يفلت، والسلع موجود ومتوفرة، والعودة والاستقرار والهدوء تحتاج إلى وقت".

واستطرد الإعلامي عمرو أديب،: “الأرقام التي ترونها للنفط لا تعبر عن حقيقة الأمور، وهذا الأمر يجب النظر له بعين من الاهتمام”.