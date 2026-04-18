عمرو أديب يطالب بمنع دخول المنتقبات أماكن كثيرة بالدولة لهذا السبب

طالبات الإعلامي عمرو أديب، بمنع دخول المنتقبات بعض الأماكن بالدولة وخاصة بعد واقعة اختطاف رضيع من مستشفى الحسين الجامعي من قبل امرأة كانت ترتدي النقاب.

وقال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"الست المنقبة محترمة واللي محجبة محترمة واللي مش كده محترمة.. وانا مش ضد المنقبة بس لازم نتحرك ونطلع قرار واضح بمنع دخول المنتقبات أماكن كتير بالدولة".

فيما رفض الإعلامي عمرو أديب، أي تقليل من الدور المصري في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور مصر في المنطقة واضح للجميع.

واضاف الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"مصر لها دور في المنطقة.. ومصر لا تبحث عن دور الدور هو اللي يبحث عن مصر".

وتابع الاعلامي عمرو أديب، أن :"يحز في نفسي الناس اللي بتحاول تثبت أن مصر ليها دور.. مصر لها أدوار قوية وواضحة للغاية.. وده قدر مصر لأنها قوة إقليمية مؤثرة وعيب لما نناقش موضوع زي ده".