محتاجين معجزة.. عمرو أديب يطالب بإعفاء مصر من ديونها

علق الإعلامي عمرو أديب، على الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفتح مضيق هرمز على خلفية الاتفاق.

وقال عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: “العالم يريد النهاية في حرب إيران.. دول الخليج تريد النهاية.. وإيران وأمريكا وإسرائيل أيضا”، مشيرا إلى أن “كل دول الخليج المتأثرة بالحرب ستعود بسرعة”.

وواصل الإعلامي عمرو أديب، حديثه، قائلا: "محتاجين معجزة زي اللي حصلت أيام مبارك وإعفاء ديون مصر للدول.. وننتظر من العالم والدول اللي ليها فلوس عند مصر، إعفاءها من الديون، ودي معجزة يكون فيها الحل".