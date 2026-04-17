هل وضع زيت الزيتون على الشعر يبطل الوضوء؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم وضع زيت الزيتون على الشعر وتأثيره على الوضوء، موضحًا أن من توضأ ثم وضع زيت الزيتون على شعره فإن ذلك لا ينقض الوضوء، لأنه ليس من نواقض الوضوء ولا من مبطلاته.

هل وضع زيت الزيتون على الشعر يبطل الوضوء؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن وضع زيت الزيتون على الشعر بعد الوضوء لا يؤثر على صحة الوضوء، ويظل الوضوء صحيحًا ولا يحتاج إلى إعادة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه في حال كان الشخص قد وضع زيت الزيتون على شعره ثم أراد الوضوء، فإن وجود الزيت لا يمنع من صحة الوضوء، لأن زيت الزيتون لا يُكوّن طبقة عازلة تمنع وصول الماء إلى الشعر.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن العبرة في صحة الوضوء هي وصول الماء إلى الأعضاء المطلوبة، فإذا كان الزيت لا يمنع وصول الماء، فإن الوضوء يكون صحيحًا ولا حرج فيه.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الوضوء مع وجود زيت الزيتون على الرأس جائز، ولا يؤثر على مسح بعض الرأس، ما دام الماء يصل إلى الشعر دون مانع.