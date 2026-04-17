لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل وضع زيت الزيتون على الشعر يبطل الوضوء؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم وضع زيت الزيتون على الشعر وتأثيره على الوضوء، موضحًا أن من توضأ ثم وضع زيت الزيتون على شعره فإن ذلك لا ينقض الوضوء، لأنه ليس من نواقض الوضوء ولا من مبطلاته.

هل وضع زيت الزيتون على الشعر يبطل الوضوء؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن وضع زيت الزيتون على الشعر بعد الوضوء لا يؤثر على صحة الوضوء، ويظل الوضوء صحيحًا ولا يحتاج إلى إعادة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه في حال كان الشخص قد وضع زيت الزيتون على شعره ثم أراد الوضوء، فإن وجود الزيت لا يمنع من صحة الوضوء، لأن زيت الزيتون لا يُكوّن طبقة عازلة تمنع وصول الماء إلى الشعر.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن العبرة في صحة الوضوء هي وصول الماء إلى الأعضاء المطلوبة، فإذا كان الزيت لا يمنع وصول الماء، فإن الوضوء يكون صحيحًا ولا حرج فيه.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الوضوء مع وجود زيت الزيتون على الرأس جائز، ولا يؤثر على مسح بعض الرأس، ما دام الماء يصل إلى الشعر دون مانع.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ

برلماني: إغلاق مضيق هرمز تصعيد خطير يهدد أسواق الطاقة ويعمق الأزمة

المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن

تامر الحبال: تقرير فيتش يعكس صلابة الاقتصاد المصري رغم التحديات

النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن

نائب يقترح منصة إلكترونية موحدة لتراخيص الأنشطة الصناعية لسرعة الإجراءات وزيادة الانتاج

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد