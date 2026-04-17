دار الإفتاء: الأحد أول أيام شهر ذو القعدة لعام 1447هـ

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر ذو القعدة لعام 1447 هجرية، وذلك بعد غروب شمس اليوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2026.

وأوضحت در الإفتاء في بيان لها، أن أول شهر ذو القعدة لعام 1447 هجرية، سيكون بعد غدا الأحد الموافق 19 أبريل، منوهة بأن غدا السبت هو المتمم لشهر شوال.

موعد شهر ذو القعدة فلكيا

وتشير الحسابات الفلكية المبدئية إلى أن هلال شهر ذي القعدة سيولد في تمام الساعة 1:53 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة (يوم الرؤية).

وطبقاً للمعطيات الفلكية، فإن القمر سيغرب بعد غروب شمس يوم الجمعة في سماء مكة المكرمة بمدد تصل إلى 6 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة، بينما تتراوح مدة بقائه في سماء باقي المحافظات المصرية ما بين 7 إلى 14 دقيقة.

وعلى صعيد العواصم العربية والإسلامية، تظهر الحسابات تفاوتاً في مدد بقاء الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس، حيث تتراوح المدد بين 2 و21 دقيقة في معظم الدول.

وفي المقابل، يغرب الهلال قبل غروب الشمس في بعض المدن مثل مقديشيو بالصومال بفارق دقيقتين، وكوالالمبور بماليزيا بـ 10 دقائق، وجاكرتا بإندونيسيا بـ 14 دقيقة، مما يجعل رؤيته في هذه المناطق مستحيلة يوم الجمعة.

وبناءً على هذه التوقعات العلمية، يرجح الفلكيون أن تكون غرة شهر ذي القعدة فلكياً يوم السبت الموافق 18 إبريل 2026.