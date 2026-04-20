خدونا معاكم .. عمرو أديب: أطالب بإذاعة بيان مدبولي أمام مجلس النواب غدا

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الوسط السياسي المصري يترقب ذهاب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجلس النواب لشرح الأوضاع وخطط الحكومة لمواجهة التحديات الإقليمية .



وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" أناشد بإذاعة بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مجلس النواب على الهواء ".

وتابع عمرو أديب :" لازم يتم إذاعة بيان مدبولي عن فترة صعبة تمر بها مصر وإحنا عايزين نفهم إيه الحكاية وإيه خطط الحكومة للمستقبل".

وأكمل عمرو أديب :" خدونا معاكم ولازم نشوف بيان رئيس الوزراء في مجلس النواب ".



ولفت عمرو اديب:" دور مجلس النواب هو محاسبة الحكومة عن الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية والمحلية ".

