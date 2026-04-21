مقترح برلماني يجيز الطلاق حال ثبوت تعاطي الزوج للمخدرات أو إصابته بمرض نفسي

تقدمت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني يقضي بجواز طلب الزوجة الطلاق حال ثبوت تعاطي الزوج للمخدرات أو إصابته بمرض نفسي يؤثر على استقرار الأسرة، وذلك في إطار السعي لتعزيز الحماية القانونية للأسرة والحفاظ على مصلحة الأبناء.



وأكدت “فؤاد” أن المقترح يستهدف توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة للأطفال، مشيرة إلى أن استمرار الحياة الزوجية في ظل تعاطي المخدرات أو الاضطرابات النفسية المؤثرة قد ينعكس سلبًا على الأبناء ويهدد التماسك الأسري.



وشددت على ضرورة وجود آليات دقيقة وعادلة لإثبات حالات التعاطي، من خلال إجراء تحاليل مفاجئة تضمن الشفافية وتمنع أي تلاعب.

مؤكدة أن استقرار الأسرة لا يحتمل المجاملة، وأن المصلحة العليا للأبناء يجب أن تظل أولوية في أي تشريع جديد.