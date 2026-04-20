المسؤول بيشرب مخدرات | التحقيق في هروب جماعي لنزلاء مصحة إدمان غير مرخصة بأكتوبر

باشرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة هروب جماعي لعشرات النزلاء من إحدى المصحات الخاصة بعلاج الإدمان بالحي الخامس بمدينة 6 أكتوبر، بعد أن تبين أنها تُدار بدون ترخيص قانوني.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود حالة فوضى داخل مبنى سكني، ومحاولة عدد من النزلاء الهروب من الطوابق العليا، وسط صرخات واستغاثات، ما دفع قوات الشرطة إلى الانتقال الفوري لمكان البلاغ.

وبالفحص، تبين أن العقار يُستخدم كمصحة لعلاج الإدمان داخل طابقين من مبنى مكون من 5 طوابق، دون الحصول على أي تراخيص من الجهات المختصة، كما تبين هروب القائمين على إدارة المكان فور وقوع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية عن وجود حالة من الغضب بين النزلاء، عقب تداول أنباء بين النزلاء تفيد بقيام أحد المسؤولين عن المكان بتعاطي مواد مخدرة داخل المصحة، ما تسبب في حالة من الفوضى انتهت بهروب جماعي.

وأمرت النيابة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول إدارة المكان، وفحص وضعه القانوني، كما كلفت بسرعة ضبط القائمين على تشغيل المصحة والمسؤولين عنها.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتورطين، بينما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.