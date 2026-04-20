الحكم على المتهمين في مطاردة نجلي الفنانة زينة بـ كلب.. 17 مايو

حجزت محكمة جنح الشيخ زايد، محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب داخل أحد المجمعات السكنية الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، والتي أسفرت عن إصابتهما، للحكم بجلسة 17 مايو المقبل.

وسبق أن قررت محكمة جنح أول أكتوبر، وقف جلسة محاكمة المُتَّهَمَيْن في القضية؛ لحين الفصل في “طلب رد المحكمة”.

وأحالت جهات التحقيق بأكتوبر، المُتَّهَمَيْن، إلى المحاكمة؛ على خلفية الواقعة، وكشفت التحقيقات، أن المتهمين هما والد الصغير الذي أطلق الكلب، ومالك الكلب (الذي تبين أنه أحد أقاربه)، حيث وُجهت لهما تهمة التسبب في إصابة الطفلين نتيجة الإهمال.