بدء محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة نجلي زينة بالكلب

بدأت، محكمة جنح الشيخ زايد، نظر محاكمة المتهمين بترويع ابني الفنانة زينة، على خلفية اتهامهما بتعمد ترويع الطفلين وإصابتهما.

كانت النيابة العامة بأكتوبر، قررت حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد الفنانة زينة، بشأن اتهامها بسب خصومها في واقعة مطاردة طفليها بكلب داخل أحد الكمبوندات بمدينة الشيخ زايد.

وانتهت التحقيقات إلى عدم ثبوت الاتهامات المنسوبة للفنانة، سواء فيما يتعلق بسب والد الطفل أو الادعاء بمطاردتها له بسيارتها. وأثبتت تحريات الأجهزة الأمنية وتفريغ كاميرات المراقبة عدم صحة تلك المزاعم، ليصدر قرارا بحفظ البلاغ لانتفاء الأدلة.

وقررت النيابة إحالة والد الطفل ومالك الكلب – والذي تبين أنه أحد أقاربه – إلى المحاكمة، بعد توجيه تهمة الإصابة الخطأ لطفلي الفنانة، إثر واقعة المطاردة داخل الملعب الخماسي بالكمبوند.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة لحظة اندفاع الكلب خلف الطفلين “زين الدين” و“عز الدين”، ما تسبب في سقوطهما وإصابتهما أثناء محاولة الهروب، وهو ما عزز رواية الفنانة أمام جهات التحقيق.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة الشيخ زايد ثانٍ، بتقدم الفنانة ببلاغ تتهم فيه نجل رجل أعمال بإطلاق كلب شرس تجاه طفليها التوأم، ما أدى إلى إصابتهما.

في المقابل، حرر رجل الأعمال محضرًا اتهم فيه الفنانة بمحاولة دهس نجله عمدًا بسيارتها داخل شوارع الكمبوند، فضلًا عن توجيه عبارات سب لأسرته، مدعيًا إصابة نجله بكدمة في الكتف.