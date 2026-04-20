لمدة 10 أيام.. تحويلات مرورية لإصلاح الباكيات المتضررة بكوبرى 6 أكتوبر

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لإستكمال أعمال رفع كفاءة وإصلاح الباكيات المتضررة من كوبرى 6 أكتوبر أعلى ميدان رمسيس، الأمر الذى يستلزم غلق منزل كوبرى باغوص إتجاه كوبرى مهمشة (منطقة المفارق من أعلى كوبرى باغوص) مع توجيه حركة المركبات بالإستكمال إتجاه كوبرى 6 أكتوبر وذلك بدءاً من الساعة 12,5 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 20/4/2026م ولمدة (10 أيام).



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.