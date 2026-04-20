داخل غرفة تغيير الملابس.. النيابة تحقق في واقعة تصوير بمستشفى الشيخ زايد

باشرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة ضبط موظفة داخل مستشفى الشيخ زايد، لاتهامها بتصوير غرفة تغيير الملابس باستخدام هاتف محمول في وضع التسجيل.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالعثور على هاتف محمول داخل غرفة تغيير الملابس بالمستشفى، موضوع بطريقة تسمح بتصوير المتواجدين، وعلى الفور تم التحفظ عليه، وبدء التحريات التي أسفرت عن تحديد هوية مالكته، وتبين أنها موظفة بالمستشفى.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمة، حيث تم استجوابها بشأن الواقعة، وملابسات وضع الهاتف داخل الغرفة، كما قررت تفريغ محتوى الهاتف المضبوط، وفحصه بواسطة الجهات الفنية المختصة، لبيان ما إذا كان يحتوي على مقاطع مصورة أو وقائع أخرى مماثلة.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع أقوال العاملين بالمستشفى، للوقوف على تفاصيل الحادث كاملة، وبيان ما إذا كانت الواقعة فردية أم مرتبطة بسلوك متكرر.

وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة.