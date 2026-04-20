راجعة بابنها من الحضانة .. تريلا تدهس سيدة في حادث مروع بإمبابة

لقيت سيدة مصرعها في حادث مروع وقع منذ قليل بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة، بعدما دهستها سيارة نقل ثقيل (تريلا) أثناء توجهها لإحضار نجلها من الحضانة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ، حيث تبين من الفحص أن سيارة نقل دهست ربة منزل خلال عبورها الطريق، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

وكشفت التحريات أن الضحية كانت في طريقها لاصطحاب طفلها من الحضانة وقت وقوع الحادث، فيما تمكنت قوات الأمن من ضبط سائق السيارة المتسبب في الواقعة، والتحفظ على المركبة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.