علاقة سابقة.. ضبط عاطل هدد سيدة وأجبرها على توقيع 10 إيصالات أمانة بإمبابة

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات واقعة احتجاز ربة منزل داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة إمبابة، وإجبارها على توقيع 10 إيصالات أمانة تحت التهديد، حيث تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



تلقى رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بلاغًا من ربة منزل، 45 عامًا، أفادت فيه بتعرضها للاحتجاز داخل شقة أحد الأشخاص، والتعدي عليها بالضرب، ما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم عاطل يبلغ من العمر 40 عامًا، تربطه علاقة سابقة بالمجني عليها، حيث قام باحتجازها داخل مسكنه لمدة 3 أيام، وأشهر سلاحًا أبيض في وجهها، مكرهًا إياها على توقيع 10 إيصالات أمانة، بسبب خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما وردت بأقوال المجني عليها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.