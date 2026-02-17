القبض على المتهم بسرقة هاتف من شخص فى إمبابة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من آخر بالجيزة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تلقى قسم شرطة العجوزة بالجيزة بلاغا من إحدى السيدات ، ونجلها، طالب، مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة، بتضررهما من قيام أحد الأشخاص بسرقة "هاتف محمول، وبطاقة دفع إلكترونية" من نجلها بأسلوب المغافلة.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، وهو عنصر جنائى، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





