القبض على سائق ميكروباص تسبب فى سقوط سيدة وإصابتها ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر القائمة على النشر من تعدى قائد سيارة ميكروباص "أجرة" عليها ووالدتها بالسب وإحداث إصابة والدتها ببنى سويف.

بالفحص، أمكن تحديد القائمة على النشر، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 13/ الجارى، أثناء استقلالها ووالدتها سيارة ميكروباص "أجرة" وعقب طلبهما من قائدها التوقف للنزول تعدى عليهما بالسب وحال معاتبتهما له قام بقيادة السيارة برعونة حال نزول والدتها، ما أدى إلى سقوطها وإحداث إصابتها بخلع في الكتف وكدمات متفرقة، ولاذ بالفرار ، ولم تقم بتحرير محضر بالواقعة.

أمكن تحديد وضبط الميكروباص وقائده، وهو سائق، لا يحمل رخصة قيادة، مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف.

بمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





