عاجل
إعلام إيراني: المحادثات بين واشنطن وطهران في جنيف دخلت المرحلة الفنية
إيران توافق على زيارة وكالة الطاقة الذرية لمنشآتها النووية
قوة الرد السريع التابعة للناتو تواصل عملياتها البحرية في بحر البلطيق ضمن مناورات "ستيدفاست دارت 2026"
إحالة اخصائية اجتماعية ومدير مدرسة للمحاكمة لتقاعسهما في واقعة تحرش
«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

القبض على سائق ميكروباص تسبب فى سقوط سيدة وإصابتها ببنى سويف

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر القائمة على النشر من تعدى قائد سيارة ميكروباص "أجرة" عليها ووالدتها بالسب وإحداث إصابة والدتها ببنى سويف.

 بالفحص، أمكن تحديد القائمة على النشر، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 13/ الجارى، أثناء استقلالها ووالدتها سيارة ميكروباص "أجرة" وعقب طلبهما من قائدها التوقف للنزول تعدى عليهما بالسب وحال معاتبتهما له قام بقيادة السيارة برعونة حال نزول والدتها، ما أدى إلى سقوطها وإحداث إصابتها بخلع في الكتف وكدمات متفرقة، ولاذ بالفرار ، ولم تقم بتحرير محضر بالواقعة.

أمكن تحديد وضبط الميكروباص وقائده، وهو  سائق، لا يحمل رخصة قيادة، مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف.

بمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



 

