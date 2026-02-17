سقوط ابن القنصل.. تخصص فى تزوير الأوراق الرسمية والعملات الأجنبية بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد العملات الأجنبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد العملات الأجنبية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى على عملائه لتحقيق أرباح مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته “الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير - هاتف محمول (بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) – مبلغ مالى عملات (أجنبية مقلدة) - أوراق مجهزة للطباعة لفئة مالية محددة”.

بمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





