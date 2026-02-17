القبض على شخص قاد عكس الإتجاه وعطل المرور بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام قائد سيارة ملاكى بالسير عكس الإتجاه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وحال معاتبته قام بإيقاف السيارة بنهر الطريق وإنصراف عقب غلقها.

بالفحص أمكن تحديد القائم بالنشر (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبسؤاله قرر أثناء قيادته السيارة خاصته فوجئ بقيام قائد سيارة بالسير عكس الإتجاه ولدى مطالبته بالعودة رفض وأغلق السيارة وإنصرف مما أدى إلى تعطيل حركة المرور .

أمكن تحديد السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" ومالكها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وبسؤاله قرر بقيامه بإيقاف سيارته أمام العقار محل سكن والدته بعيداً عن نهر الطريق ونفى وجود علاقة بينه ومقدم الشكوى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





