القبض على المتهم بسرقة مبالغ مالية من حقيبة داخل مسجد بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من حقيبة بداخل أحد المساجد بالمنيا.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد مالك الحقيبة (مندوب بإحدى الشركات – مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 18/الجارى حال تواجده بأحد المساجد إكتشف سرقة مبلغ مالى من داخل حقيبته.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا) ، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.