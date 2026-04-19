اعتد.ى عليها وأجبرها على توقيع إيصالات.. جريمة سائق بحق خطيبته السابقة بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على المتهم بالاعتداء على خطيبته السابقة، بعد استدراجها لمسكنه بمدينة 6 أكتوبر، بحجة حل الخلافات بينهما، وإجبارها على توقيع إيصال أمانة، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من فتاة، اتهمت خطيبها السابق، بالاعتداء عليها، وإجبارها على توقيع إيصال أمانة، وذكرت أنه استدرجها لشقته بعد إيهامها برغبته في حل الخلاف بينهما، ثم اعتدى عليها، وأجبرها على توقيع إيصال أمانة.

القبض على المتهم.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.