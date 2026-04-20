٤ شرائط أقراص.. تفاصيل إنهاء طالبة إعلام حياتها داخل شقتها بالجيزة

باشرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة إنهاء طالبة بكلية الإعلام حياتها داخل شقتها، بعد تناولها كمية من العقاقير الطبية، في واقعة مأساوية كشفتها التحريات الأولية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثمان طالبة داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين من الفحص أن الطالبة لفظت أنفاسها الأخيرة بعد تناول 4 شرائط من أدوية طبية.

وكشفت التحريات أن الطالبة مغتربة وتقيم بمفردها في شقة سكنية، وكانت تعاني من اضطرابات نفسية منذ فترة، وتتلقى علاجًا من الاكتئاب منذ قرابة عام، وهو ما رجحت معه جهات التحقيق عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وقررت النيابة العامة التحفظ على الأدوية المضبوطة داخل الشقة، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة بدقة، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، واستدعاء أسرة الطالبة لسماع أقوالهم.

وتواصل النيابة استكمال التحقيقات للوقوف على كافة التفاصيل، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، في ظل تزايد مثل هذه الوقائع المرتبطة بالاضطرابات النفسية.