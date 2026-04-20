اطلعى يا لقاء .. غيرة سيدة على طليقها تنتهى بقسم شرطة بالإسكندرية

لم تتخيل سيدة أن شكوكها وغيرتها ستقودها إلى مشهد ينتهي داخل قسم الشرطة، بعدما قررت مواجهة طليقها بطريقتها الخاصة، فبداخل أحد العقارات بمنطقة الرمل في الإسكندرية، تحول خلاف شخصي إلى مشاجرة، وثقتها كاميرا هاتف محمول، قبل أن تنتشر على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى.

البداية كانت بمقطع فيديو تم تداوله، أظهر سيدة وهي تقوم بتصوير طليقها داخل محل عمله، وتوجه له عبارات سب، مدفوعة باعتقادها بوجود فتاة أخرى تدعى “لقاء” برفقته، وسريعا ما تحولت المواجهة إلى مشاجرة داخل المكتب.

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن الواقعة تعود إلى يوم 13 أبريل، حين تلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغًا بحدوث مشاجرة داخل أحد العقارات، وبالانتقال والفحص، تبين إصابة الطرفين بجروح وكدمات متفرقة، حيث تبادلا الاتهامات بالتعدي بالسب والضرب.

وراء المشهد، لم تكن الغيرة وحدها هي الدافع، إذ كشفت التحقيقات عن وجود خلافات مالية سابقة بين الطرفين، زادت من حدة التوتر، وجعلت أي مواجهة بينهما قابلة للاشتعال.

الواقعة التي بدأت بشكوك وانتهت بإجراءات قانونية، تعكس كيف يمكن أن تتحول الخلافات الشخصية، خاصة بعد الانفصال، إلى صراعات علنية تتجاوز حدود الخصوصية، وتجد طريقها إلى ساحات القضاء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.