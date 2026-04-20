بودر وحشيش| تأجيل جلسة محاكمة ربة منزل بتهمة الاتجار في المخدرات بحيازة كمية من مخدر

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلسة محاكمة ربة منزل بتهمة بحيازة كمية من مخدر الحشيش والبودر بقصد ترويجها على عملائها بدائرة قسم شرطة ثان السلام، لـ 3 مايو.

تلقت مباحث قسم شرطة السلام ، تلقت معلومات تفيد بقيام سيدة بترويج المواد المخدرة على عملائها بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث والتحري عن صحة المعلومات.

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وأن المتهمة ربة منزل تدعي (زينب.ز)، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطها، وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش والبودر، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمة، اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتها حصيلة تجارتها غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.