الدركسيون فلت من إيده | انقلاب سيارة في باب الشعرية ومصرع سيدة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن وجود مصادمة بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 أبريل الجارى تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بوجود مصادمة ومتوفاة ومصابين بدائرة القسم، وأنه حال سير إحدى السيارات قيادة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم") بدائرة القسم إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لإنقلاب السيارة وإصطدامه بسيارتين ودراجة نارية وأسفر ذلك عن وفاة إحدى السيدات متأثرة "بإصابتها بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" وكذا حدوث تلفيات بالمركبات وإصابة (قائد الدراجة النارية ومستقلها صحبته " بكدمات متفرقة) وتم نقلهما لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

أمكن ضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

