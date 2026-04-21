بعد وفاة الدكتور ضياء العوضي.. أعراض الجلطة القلبية وطرق الوقاية منها

في ظل تزايد حالات الإصابة بأمراض القلب، عاد الحديث بقوة عن مخاطر الجلطة القلبية، خاصة بعد إعلان وفاة الدكتور ضياء العوضي نتيجة جلطة في القلب، ما أثار تساؤلات حول أسبابها وأعراضها وطرق الوقاية منها.

ما هي الجلطة القلبية؟

وتحدث الجلطة القلبية عندما يتوقف أو يقل تدفق الدم إلى عضلة القلب بشكل مفاجئ، نتيجة انسداد أحد الشرايين التاجية بسبب تراكم الدهون والكوليسترول، ما يؤدي إلى تلف جزء من عضلة القلب وقد يصل الأمر إلى الوفاة إذا لم يتم التدخل السريع.

أعراض الجلطة القلبية التي لا يجب تجاهلها

تشير التقارير الطبية إلى مجموعة من الأعراض التحذيرية، وفق ما توضحه تقارير طبية حديثة صادرة عن Mayo Clinic، ومن أبرزها:

ـ ألم أو ضغط شديد في الصدر

ـ ألم يمتد إلى الذراع أو الظهر أو الرقبة

ـ ضيق في التنفس

ـ تعرق بارد مفاجئ

ـ غثيان أو دوخة

ـ إرهاق غير مبرر

وفي بعض الحالات، خاصة لدى النساء وكبار السن، قد تكون الأعراض غير واضحة مثل ألم خفيف أو اضطرابات في المعدة.

أسباب وعوامل خطر الإصابة

تشمل أبرز عوامل الخطر:

التدخين

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع الكوليسترول

مرض السكري

السمنة وقلة النشاط البدني

التوتر والضغط النفسي

نظام غذائي غير صحي غني بالدهون والسكريات

هل يمكن الوقاية من الجلطة القلبية؟

ويمكن تقليل خطر الإصابة بجلطات القلؤ بشكل كبير من خلال:

ـ الإقلاع عن التدخين

ـ اتباع نظام غذائي صحي

ـ ممارسة الرياضة بانتظام

ـ التحكم في الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط

ـ تقليل التوتر

ـ المتابعة الطبية الدورية

ماذا تفعل عند الاشتباه في جلطة قلبية؟

ـ طلب الإسعاف فورًا

ـ عدم التأخر في تلقي العلاج

ـ تناول الأدوية فقط بتوجيه طبي

وفاة الدكتور ضياء العوضي بجلطة في القلب

وتعيد هذه الحالة تسليط الضوء على خطورة الجلطات القلبية، التي قد تحدث بشكل مفاجئ حتى لدى أشخاص لا تظهر عليهم أعراض واضحة، ما يؤكد أهمية الفحص الدوري والانتباه لأي إشارات مبكرة.